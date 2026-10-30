15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов оценил перспективы Галактионова остаться в «Локомотиве», упомянув Евсеева

Бубнов оценил перспективы Галактионова остаться в «Локомотиве», упомянув Евсеева
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова сохранить свою должность, упомянув наставника махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева.

«Я убрал бы [Галактионова] сейчас, с учётом того, что в чемпионате уже ничего нет. В Кубке тоже ничего не будет. Там уже готов Евсеев. Надо Евсеева брать, и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 12 матчей в чемпионате России «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда находится в зоне стыковых матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 27 очков.

Материалы по теме
«Это кошмар». Бубнов назвал главную ошибку Карседо в проигранном «Спартаком» матче с ЦСКА