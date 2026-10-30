Бубнов оценил перспективы Галактионова остаться в «Локомотиве», упомянув Евсеева

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова сохранить свою должность, упомянув наставника махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева.

«Я убрал бы [Галактионова] сейчас, с учётом того, что в чемпионате уже ничего нет. В Кубке тоже ничего не будет. Там уже готов Евсеев. Надо Евсеева брать, и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 12 матчей в чемпионате России «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Команда находится в зоне стыковых матчей. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», у которого 27 очков.