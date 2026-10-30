Экс-голкипер «ПСЖ» назвал проблему в игре Матвея Сафонова

Бывший голкипер «ПСЖ» Жером Алонсо высказался об игре российского вратаря парижан Матвея Сафонова.

«Сафонов — вратарь, который стремится слишком быстро опуститься на газон, наклоняя корпус вперёд. Он пытается совершить эффектный сейв в противоположную сторону, на открытый угол, но при этом неправильно располагает корпус. Из-за этого ему практически невозможно перестроиться и защитить ближний угол. Это тактический недостаток, а не технический. Ему очень хочется броситься в другую сторону. Он совершает множество невероятных сейвов, потому что стремится к эффектным спасениям», — приводит слова Алонсо Le Parisien со ссылкой на L'Équipe TV.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов.