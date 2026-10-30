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«Что он творит?» Бубнов назвал игрока «Акрона», который его возмущает, и объяснил причину

«Что он творит?» Бубнов назвал игрока «Акрона», который его возмущает, и объяснил причину
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Футбольный эксперт Александр Бубнов раскритиковал защитника «Акрона» Марата Бокоева.

«Меня знаешь что возмущает? Я «Акрон» не весь состав даже знал. Бокоева вообще не знал. Он же раньше столько порол в своей штрафной площадке, столько ошибок и до сих пор играет. У меня бы он вообще в команде не был. Даже в запасе бы не был. Что он творит? И спокойно. Ему никто ничего не говорит. Такое впечатление, что его не боятся. Ни легионеры, ни наши. Он постоянно ошибается! Это кошмар! Я не видел ни одного защитника в Российской Премьер-Лиге, который столько порол и «привёз», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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