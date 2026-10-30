«Это культурная установка». Экс-вратарь «ПСЖ» — о действиях Матвея Сафонова

Бывший голкипер «ПСЖ» Жером Алонсо заявил, что российскому вратарю парижан Матвею Сафонову нужно решить проблему с тем, что он много голов пропускает в ближний угол.

«Сафонов не может как следует закрывать ближний угол — это сильнее него. Это культурная установка, связанная с тем, как его учили играть на этой позиции. Ему нужно подробно разобрать эти эпизоды с тренером на видео. Тот может сказать ему: «Будь терпеливее! Ты уже достаточно силён, чтобы не давать нападающему никаких подсказок». Теперь всё зависит от соотношения. Совсем перестать пропускать в ближний угол невозможно — такое случается со всеми вратарями. Но соотношение между голами, пропущенными в ближний угол, и мячами, забитыми в дальний, должно измениться», — приводит слова Алонсо Le Parisien со ссылкой на L'Équipe TV.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов.