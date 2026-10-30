Мохамед Аззи сравнил уровень футбола в Алжире и России

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи ответил на вопрос, насколько отличается уровень футбола в Алжире и России. На родине игрок выступал за команду «Белуиздад».

— Насколько отличается уровень футбола в Алжире и России?

— В Алжире неплохой уровень. В России он выше, но я бы не сказал, что разница между чемпионатами огромная. Я выступал за одну из лучших команд своей страны: мы почти каждый год были среди лидеров и играли в африканской Лиге чемпионов.

— Ты играл за молодёжную сборную Алжира. Теперь цель — главная команда?

— Конечно. Играть за национальную команду — мечта каждого мальчишки, каждого футболиста в Алжире. Когда подписал контракт с ЦСКА, первым делом подумал, что этот переход приблизит меня к сборной. Попасть в главную команду страны — цель, которую я перед собой поставил, — приводит слова Аззи официальный сайт ЦСКА.