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«Зенит» отреагировал на вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии

«Зенит» отреагировал на вызов Дугласа Сантоса в сборную Бразилии
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на приглашение левого защитника и капитана команды Дугласа Сантоса в сборную Бразилии на ноябрьские матчи.

«Дуглас Сантос вызван в сборную Бразилии. В список игроков, которые примут участие в ноябрьском тренировочном сборе, вошёл капитан и защитник «Зенита» Дуглас Сантос! Сборная Бразилии отправится в Сингапур, где проведёт две товарищеские встречи: 14 ноября команда Анчелотти сыграет с Японией, 17 ноября встретится с Сингапуром. Удачи, Дуги!» — сказано в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Отметим, что Сантос дебютировал за бразильскую команду в официальных матчах только в 2025 году.

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