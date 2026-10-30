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Трент Александер-Арнольд может вернуться в «Ливерпуль» — Пакохо Дельгадо

Трент Александер-Арнольд может вернуться в «Ливерпуль» — Пакохо Дельгадо
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Английский правый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд может вернуться в «Ливерпуль», об этом сообщает журналист SER Deportivos Пакохо Дельгадо.

По информации источника, английский клуб рассматривает возможность подписания защитника «Реала» в зимнее трансферное окно и уже начал контактировать с его окружением. Изначально сделка может быть оформлена в виде аренды.

Трансферный процесс могут осложнить два фактора: высокая зарплата футболиста и его дружба с полузащитником «Реала» Джудом Беллингемом. Дельгадо также предположил, что в случае ухода Трента главный тренер мадридцев Жозе Моуринью попросит подписать выступающего за «Тоттенхэм» Педро Порро.

Александер-Арнольд – воспитанник «Ливерпуля», он находился в системе клуба с 2004 года. В «Реал» он перешёл в 2025-м. С момента переезда в Мадрид англичанину так и не удалось закрепиться в основном составе: в прошлом сезоне он выходил с первых минут всего в 14 встречах, а в текущей кампании появился в старте лишь трижды.

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