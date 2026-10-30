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ЦСКА подколол Генича, предположившего, что «Локомотив» обыграет армейцев в Кубке России

ЦСКА подколол Генича, предположившего, что «Локомотив» обыграет армейцев в Кубке России
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Пресс-служба ЦСКА подколола спортивного комментатора Константина Генича, который предположил, что «Локомотив» обыграет армейцев в основное время матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
29 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 6'     2:0 Виктор – 17'     2:1 Коваленко – 38'     3:1 Джикия – 66'    

Генич опубликовал в своём телеграм-канале соответствующий пост, позднее удалив его. ЦСКА также в телеграм-канале выложил скриншот удалённой записи, написав: «На удивление комментатора сегодняшнего матча побеждаем «Локо». Интернет всё помнит!»

Матч между армейцами и железнодорожниками прошёл накануне, 29 октября. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты