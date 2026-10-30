Слуцкий вспомнил, как возглавил «Халл», опровергнув причастность Абрамовича к этому

Российский тренер Леонид Слуцкий вспомнил, как он возглавил английский «Халл Сити», опровергнув причастность экс-владельца «Челси» Романа Абрамовича к этому. С «тиграми» Слуцкий работал в 2017 году.

— Леонид Викторович, вы в первом выпуске опровергли, что Абрамович устроил вас в «Халл Сити».

— Да.

— А как вы оказались здесь?

— Всё было достаточно просто. Когда приехал, я подписал контракт с Кристианом Эмели (агентом. — Прим. «Чемпионата»). Он работал и работает в компании ACE Base. И так как он египтянин этнический, он хорошо знал владельца «Халл Сити» Эхаба Аллама, потому что это был египетский бизнесмен, который здесь работал. Они вылетели [из АПЛ] как раз с Маркусом Силвой и искали нового тренера. И именно мой агент порекомендовал меня Эхабу Алламу, и мы сюда приехали, провели переговоры. Через какое-то время они мне предложили возглавить клуб. Поэтому Роман Аркадьевич никакого отношения [к этому] не имел, но мы взяли несколько игроков «Челси» в аренду. Вот это уже был плюс, — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале FONBET.