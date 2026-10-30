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Мохамед Аззи обратился к болельщикам ЦСКА с благодарностью

Мохамед Аззи обратился к болельщикам ЦСКА с благодарностью
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Защитник ЦСКА Мохамед Аззи обратился к болельщикам армейцев, поблагодарив их за любовь и поддержку. К красно-синим алжирец присоединился в летнее трансферное окно из махачкалинского «Динамо».

— Что хотел бы сказать болельщикам ЦСКА?
— Ещё когда выступал за махачкалинское «Динамо», мне очень нравилось играть на «ВЭБ Арене». Здесь прекрасная атмосфера, и меня впечатляло, как армейские болельщики поддерживают команду. Теперь, когда я сам стал игроком ЦСКА, хочу поблагодарить вас за поддержку и любовь. Это взаимно — я тоже вас очень люблю. Приходите на стадион, мы всегда чувствуем вашу поддержку. И дай бог, в конце сезона вместе порадуемся завоеванным трофеям, — приводит слова Аззи официальный сайт ЦСКА.

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