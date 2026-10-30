«ЦСКА всегда будет первым». Дзагоев — о победе армейцев над «Локомотивом»

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на победу армейцев над «Локомотивом» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла накануне, 29 октября. Голы забили Данила Козлов, Жоао Виктор, Александр Коваленко и Георгий Джикия (автогол).

«Ну что, всех с победой! Всё закономерно, набрали отличный ход, качество игры и результаты очень радуют! ЦСКА всегда будет первым!» — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.

После пяти туров в группе D ЦСКА, набрав восемь очков, располагается на втором месте в турнирной таблице. «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место. В активе железнодорожников три набранных очка. Они лишились шансов на выход из группы.