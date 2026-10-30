«ЦСКА всегда будет первым». Дзагоев — о победе армейцев над «Локомотивом»
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Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отреагировал на победу армейцев над «Локомотивом» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Игра прошла накануне, 29 октября. Голы забили Данила Козлов, Жоао Виктор, Александр Коваленко и Георгий Джикия (автогол).
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
29 октября 2026, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Козлов – 6' 2:0 Виктор – 17' 2:1 Коваленко – 38' 3:1 Джикия – 66'
«Ну что, всех с победой! Всё закономерно, набрали отличный ход, качество игры и результаты очень радуют! ЦСКА всегда будет первым!» — написал Дзагоев в своём телеграм-канале.
После пяти туров в группе D ЦСКА, набрав восемь очков, располагается на втором месте в турнирной таблице. «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место. В активе железнодорожников три набранных очка. Они лишились шансов на выход из группы.
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