15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 16-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

Расписание матчей 16-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Комментарии

Сегодня, 30 октября, матчем «Велес» — «Спартак» Кострома стартует 16-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 16-го тура Первой лиги (время московское)

30 октября, пятница:

18:00. «Велес» — «Спартак» Кострома;
20:15. «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула.

31 октября, суббота:

13:00. «Челябинск» – «Шинник»;
14:00. «Ленинградец» – «Енисей»;
16:00. «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»;
16:00. «Волга» – «Текстильщик».

1 ноября, вос