Расписание матчей 16-го тура Первой лиги сезона-2026/2027
Сегодня, 30 октября, матчем «Велес» — «Спартак» Кострома стартует 16-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 16-го тура Первой лиги (время московское)
30 октября, пятница:
18:00. «Велес» — «Спартак» Кострома;
20:15. «Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула.
31 октября, суббота:
13:00. «Челябинск» – «Шинник»;
14:00. «Ленинградец» – «Енисей»;
16:00. «Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»;
16:00. «Волга» – «Текстильщик».
1 ноября, вос