Луис Энрике высказался о возвращении «ПСЖ» на первое место в чемпионате Франции

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о лидерстве команды в Лиге 1.

«Такова цель всегда, с самого первого дня. Это наше любимое положение в таблице! Конечно, здорово так начать сезон. Сейчас идёт 9-й тур — это только начало. Такое положение создаёт определённое давление, но в то же время мотивирует нас продолжать побеждать и оставаться на вершине. Теперь важно продолжать в том же духе и максимально использовать этот момент. Что касается командного духа в матче с «Лионом» — для коллектива, да и для самих игроков, очень важно, что футболисты, вышедшие со скамейки запасных, забивают голы и отдают результативные передачи. Это показывает, кто мы такие, в чём заключается наша ДН