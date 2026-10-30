15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: не верю, что за Батраковым выстроилась очередь из европейских грандов

Орлов: не верю, что за Батраковым выстроилась очередь из европейских грандов
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи об интересе множества европейских грандов к полузащитнику «Галатасарая» и сборной России Алексею Батракову.

«Не верю, что за Батраковым [выстроилась] очередь из грандов европейского футбола. Алексей получает много восторженных отзывов от турецких болельщиков, тренеров, журналистов. Но давайте посмотрим на дистанции. Меня беспокоит, что он работал в режиме российского футбола – 30 матчей за сезон. А в «Галатасара