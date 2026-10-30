Орлов: не верю, что за Батраковым выстроилась очередь из европейских грандов

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов отреагировал на слухи об интересе множества европейских грандов к полузащитнику «Галатасарая» и сборной России Алексею Батракову.

«Не верю, что за Батраковым [выстроилась] очередь из грандов европейского футбола. Алексей получает много восторженных отзывов от турецких болельщиков, тренеров, журналистов. Но давайте посмотрим на дистанции. Меня беспокоит, что он работал в режиме российского футбола – 30 матчей за сезон. А в «Галатасара