Сборная России U15 заняла 19-е место на чемпионате мира и фестивале ФИФА

Сборная России 2011 г.р. заняла 19-е место из 189 национальных команд на чемпионате мира и фестивале ФИФА. В матче за 19-е место россияне разгромили сборную Боснии и Герцеговины со счётом 7:0.

Ранее российские футболисты заняли первое место в группе предварительного этапа с национальными командами Турции, Афганистана, Сьерра-Леоне, Судана и Джибути. Сборная России набрала 15 очков, одержав пять побед в пяти матчах с общей разницей мячей 44-1. В 1/16 финала плей-офф А россияне уступили Мексике со счётом 2:3, далее опустились в плей-офф за 17-32-е места, где победили Южную Корею (4:1), Камерун (9:2) и проиграли Перу (3:3, 4:5 пен.).

Всего на турнире сборная России одержала восемь побед и потерпела два поражения, забив 69 мячей.