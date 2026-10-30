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Газзаев: ЦСКА должен поставить цель — выиграть национальное первенство, им это по плечу

Газзаев: ЦСКА должен поставить цель — выиграть национальное первенство, им это по плечу
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Известный тренер Валерий Газзаев оценил игру московского ПФК ЦСКА в сезоне-2026/2027. Он дал положительную оценку игре команды.

«ЦСКА производит приятное впечатление. Могу совершенно откровенно сказать, что это команда, которая должна бороться за чемпионство. У ЦСКА сейчас хороший состав. Олейников и Аззи — хорошие приобретения. Атака и оборона стабилизировались в лице Лукина, Данилова и Жоао Виктора, а в середин