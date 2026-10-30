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Валерий Газзаев: Батраков будет востребован в любой европейской команде

Валерий Газзаев: Батраков будет востребован в любой европейской команде
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Известный отечественный тренер Валерий Газзаев оценил перспективы российского полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в европейском футболе. Ранее появились слухи об интересе к хавбеку со стороны топ-клубов Европы.

«У Батракова всё ещё идёт адаптация в «Галатасарае». Когда он полностью адаптируется, это будет игрок очень высокого европейского уровня. Ему нужно быть в полной уверенности, проявлять индивидуальные качества. Всё это он умеет. Батраков умеет обыгрывать, отдавать точные пасы. Это игрок, который будет востребован в любой европейской команде. Мы