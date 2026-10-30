Слуцкий ответил, есть ли разница между тем, чтобы тренировать российский клуб и английский

Российский тренер Леонид Слуцкий ответил на вопрос, есть ли разница между тем, чтобы тренировать российский клуб и английский. В 2017-м Слуцкий работал во главе «Халл Сити».

— Есть отличия от того, чтобы тренировать в Англии и в России? Российский клуб и английский клуб. Есть или нет?

— Ну, смотря в чём. Ну, как бы там процесс, методика, это, наверное, там особо нет. Но ты же знаешь (обращается к Андрею Аршавину, который задал вопрос. — Прим. «Чемпионата»), что у них менталитет совсем другой. Футбол другой. В Чемпионшипе, например, если ты делаешь три поперечные передачи, трибуны начинают свистеть. Только длинную — все такие: «Вау». Т