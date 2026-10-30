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Тренер сборной России U15 на тройку оценил выступление на чемпионате мира и фестивале ФИФА

Тренер сборной России U15 на тройку оценил выступление на чемпионате мира и фестивале ФИФА
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Старший тренер сборной России среди игроков не старше 15 лет Денис Первушин оценил выступление команды на чемпионате мира и фестивале ФИФА. Россияне заняли 19-е место среди 189 национальных команд

«Наверное, троечку поставлю из пяти баллов. Пятёрка — если бы мы были на первом месте. Качество игры меня всё-таки удовлетворяло. Но не смогли в некоторых моментах удержать концентрацию. За это получили два мяча из трёх с Мексикой (2:3), плюс с Перу проиграли, ведя в счёте 3:0 (3:3, 4:5 пен.). Вот потеря концентрации расстраивает», — приводит слова Первушина ТАСС.

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