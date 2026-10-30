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Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея»

Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея»
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Российский тренер Андрей Тихонов возглавил красноярский «Енисей». Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«Это уже не первая глава для наставника в истории с красноярским клубом. Под его руководством в сезоне-2016/2017 «Енисей» завоевал бронзовые медали Первой лиги. За свою тренерскую карьеру Тихонов также работал со «Спартаком», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».

Андрей Валерьевич, с возвращением! Впереди новые вызовы, большие цели и важная работа. Желаем успехов, уверенности и ярких побед вместе с красно-синими!» — написано в сообщении.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона