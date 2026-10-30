«Интер» и «Милан» презентовали проект нового стадиона

Итальянские «Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона «Дженерали Стэдиум». Об этом сообщил официальный сайт «Интера».

«Сегодня футбольные клубы «Интер» и «Милан» представили проект своего будущего домашнего стадиона — Generali Stadium. Он призван перенести дух «Сан-Сиро» в новую эпоху и стать новой знаковой достопримечательностью Милана.

Этот проект — не просто футбольный стадион, а долгосрочная инвестиция в будущее двух клубов с богатейшей историей. Это новый дом для многих поколений болельщиков и пространство, которое внесёт вклад в культурное, экономическое и градостроительное развитие города.

Презентация стала важной вехо