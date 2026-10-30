Канищев: Семак стал доверять молодым ребятам — такое можно только приветствовать

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался об интеграции молодых футболистов в состав сине-бело-голубых.

«Очевидно, что Семак стал больше доверять молодым ребятам «Зенита». Если они выходят на поле, получают какое-то время, очевидно, что Семак стал им доверять. Это очень хорошо. Молодые ребята могут получать серьёзную практику во взрослом футболе. Такое можно только приветствовать. Выбор состава — прерогатива Семака, и он даёт возможности молодым игрокам. «Зенит»