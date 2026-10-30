Пальцев: если бы клубы РПЛ пустили в Европу, мы бы всем показали, как умеем играть

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев считает, что клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги показали бы достойный уровень на международной арене.

— В чемпионской гонке пять команд. Так интереснее играть?

— У нас хороший чемпионат. Если бы нас сейчас пустили в Европу, мы бы всем показали, как мы умеем играть.

— И что бы наши команды показали в еврокубках?

— Думаю, достойный уровень. Все команды, которые идут наверху, могли бы показать хороший результат.

— При новом формате турниров вышли бы из основного раунда в плей