Пальцев: если бы клубы РПЛ пустили в Европу, мы бы всем показали, как умеем играть
Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев считает, что клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги показали бы достойный уровень на международной арене.
— В чемпионской гонке пять команд. Так интереснее играть?
— У нас хороший чемпионат. Если бы нас сейчас пустили в Европу, мы бы всем показали, как мы умеем играть.
— И что бы наши команды показали в еврокубках?
— Думаю, достойный уровень. Все команды, которые идут наверху, могли бы показать хороший результат.
— При новом формате турниров вышли бы из основного раунда в плей