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Пальцев: если бы клубы РПЛ пустили в Европу, мы бы всем показали, как умеем играть

Пальцев: если бы клубы РПЛ пустили в Европу, мы бы всем показали, как умеем играть
Комментарии

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев считает, что клубы Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги показали бы достойный уровень на международной арене.

— В чемпионской гонке пять команд. Так интереснее играть?
— У нас хороший чемпионат. Если бы нас сейчас пустили в Европу, мы бы всем показали, как мы умеем играть.

— И что бы наши команды показали в еврокубках?
— Думаю, достойный уровень. Все команды, которые идут наверху, могли бы показать хороший результат.

— При новом формате турниров вышли бы из основного раунда в плей