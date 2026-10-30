Хёйбьерг и Пайшао хотят покинуть «Марсель» в январе — источник

Полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг и нападающий Игор Пайшао хотят в январе уйти из марсельского «Олимпика». Об этом сообщает инсайдер Мохамед Тубаш-Тер в социальной сети X.

Бразилец мог покинуть провансальцев ещё прошлым летом, но в клубе решили сохранить его. Теперь же, вероятно, в коллективе сосредоточатся на приглашении его в основную команду воспитанником академии.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровн