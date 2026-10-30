15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Гавр — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хёйбьерг и Пайшао хотят покинуть «Марсель» в январе — источник

Хёйбьерг и Пайшао хотят покинуть «Марсель» в январе — источник
Комментарии

Полузащитник Пьер-Эмиль Хёйбьерг и нападающий Игор Пайшао хотят в январе уйти из марсельского «Олимпика». Об этом сообщает инсайдер Мохамед Тубаш-Тер в социальной сети X.

Бразилец мог покинуть провансальцев ещё прошлым летом, но в клубе решили сохранить его. Теперь же, вероятно, в коллективе сосредоточатся на приглашении его в основную команду воспитанником академии.

Пьер-Эмиль Хёйбьерг является воспитанником датского футбола. На взрослом уровн