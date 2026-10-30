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Кристиан Пулишич продлил контракт с «Миланом»

Кристиан Пулишич продлил контракт с «Миланом»
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Нападающий сборной США Кристиан Пулишич продлил контракт с «Миланом». Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «россонери» рассчитан до лета 2031 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии 28-летний Кристиан Пулишич провёл шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу. Также на его счету две игры в Лиге Европы. Пулишич выступает за «Милан» с 2023 года. В составе этой команды он в