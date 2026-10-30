«Не совсем доволен». Головин оценил свою результативность в Лиге 1 сезона-2026/2027

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свою результативность во французской Лиге 1 сезона-2026/2027.

«Я не совсем доволен своей статистикой, считаю, что могу выступать лучше. В конечном счёте важны именно цифры, поэтому мне нужно чаще забивать и отдавать больше голевых передач. В последних матчах я был близок к тому, чтобы отметиться результативным действием, но немного не повезло. Как я уже говорил, мы продолжим работать — и я в первую очередь, — уделяя внимание завершению атак и отработке передач на нападающих. Так что мне необходимо и дальше прогрес