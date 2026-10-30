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Александр Головин ответил на вопрос, считает ли себя лидером «Монако» вне поля

Александр Головин ответил на вопрос, считает ли себя лидером «Монако» вне поля
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Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, считает ли себя лидером команды вне поля.

«Да, я определённо это чувствую, знаю, что в моём возрасте необходимо помогать готовиться молодым игрокам к важным матчам. Знаю, что иногда они могут терять уверенность в себе, потому что сам через это прошёл. Поэтому важно, чтобы опытные игроки были рядом, чтобы помочь, поговорив с ними или немного пошутив. Даже после неудачного матча или сложного периода. В любом случае я чувствую необходимость помогать им больше вне поля», — приводит слова Головина официальный сайт клу