Александр Головин ответил на вопрос, считает ли себя лидером «Монако» вне поля

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, считает ли себя лидером команды вне поля.

«Да, я определённо это чувствую, знаю, что в моём возрасте необходимо помогать готовиться молодым игрокам к важным матчам. Знаю, что иногда они могут терять уверенность в себе, потому что сам через это прошёл. Поэтому важно, чтобы опытные игроки были рядом, чтобы помочь, поговорив с ними или немного пошутив. Даже после неудачного матча или сложного периода. В любом случае я чувствую необходимость помогать им больше вне поля», — приводит слова Головина официальный сайт клу