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Батраков набрал 3+3 в 11 матчах за «Галатасарай»

Батраков набрал 3+3 в 11 матчах за «Галатасарай»
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Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков отметился тремя голами и тремя результативными передачами в 11 матчах за турецкий гранд. 21-летний футболист забил два гола в Лиге чемпионов. В чемпионате Турции Батраков отметился голом и тремя результативными передачами.

«Галатасарай» объявил о переходе Батракова в четверг, 20 августа. Турецкий клуб проинформировал, что заплатил «Локомотиву» € 25 млн за этот трансфер. Также железнодорожники получат 15% от прибыли в случае перепродажи 21-летнего футболиста. Полузащитник подписал контракт, рассчитанный до 2031 года.