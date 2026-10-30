Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 30 октября

В пятницу, 30 октября, двумя матчами стартовал 16-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты встреч Первой лиги на 30 октября:

«Велес» — «Спартак» Кострома — 1:1;

«Нижний Новгород» — «Арсенал» Тула — 4:0.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 43 очка после 16 туров. На второй строчке – «Сочи», у которого 32 очка. В группе лидеров также находятся московское «Торпедо», «Велес», екатеринбургский «Урал» и костромской «Спартак» (у всех — по 28). Замыкают турнирную таблицу нижнекамский «Нефтехимик» (13), «СКА-Хабаровск» и ивановский «Текстильщик» (по 10).