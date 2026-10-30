«Барселона» хочет, чтобы «Ливерпуль» выкупил Араухо зимой — TEAMtalk

«Барселона» обратилась к «Ливерпулю» с предложением выкупить арендованного «красными» защитника Рональда Араухо в зимнее трансферное окно. Сине-гранатовые хотят продать уругвайского футболиста с целью получить средства для усиления линии обороны. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Араухо и «Ливерпуль» довольны друг другом. В первоначальную сделку по аренде защитника была включена сумма в € 55 млн. В стане мерсисайдцев считают уместным заплатить за 27-летнего футболиста € 48-54 млн.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.