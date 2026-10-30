France Football раскрыл количество очков Сафонова в голосовании за приз лучшему вратарю

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил 67 очков в голосовании за приз лучшему вратарю сезона-2025/2026. Об этом сообщает France Football, французский журнал, который является учредителем этой награды.
Количество очков, набранных голкиперами в голосовании за приз лучшему вратарю сезона-2025/2026:
Унай Симон (Испания) – 351;
Давид Райя (Испания) – 223;
Тибо Куртуа (Бельгия) – 77;
Матвей Сафонов (Россия) – 67;
Эмилиано Мартинес (Аргентина) – 61;
Возинья (Кабо-Верде) – 45;
Жоан Гарсия (Испания) – 34;
Яссин Буну (Марокко) – 30;
Эдуард Менди (Сенегал) – 8;
Грегор Кобель (Швейцария) – 4.
Церемония вручения наград состоялась в театре «Палладиум» в Лондоне.