France Football раскрыл количество очков Сафонова в голосовании за приз лучшему вратарю

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил 67 очков в голосовании за приз лучшему вратарю сезона-2025/2026. Об этом сообщает France Football, французский журнал, который является учредителем этой награды.

Количество очков, набранных голкиперами в голосовании за приз лучшему вратарю сезона-2025/2026:

Унай Симон (Испания) – 351;

Давид Райя (Испания) – 223;

Тибо Куртуа (Бельгия) – 77;

Матвей Сафонов (Россия) – 67;

Эмилиано Мартинес (Аргентина) – 61;

Возинья (Кабо-Верде) – 45;

Жоан Гарсия (Испания) – 34;

Яссин Буну (Марокко) – 30;

Эдуард Менди (Сенегал) – 8;

Грегор Кобель (Швейцария) – 4.

Церемония вручения наград состоялась в театре «Палладиум» в Лондоне.