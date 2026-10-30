Статистический портал Sofascore оценил игру Сафонова в матче «ПСЖ» — «Гавр» в Лиге 1

Статистический портал Sofascore оценил игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Гавром». Игра прошла на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде). Победу во встрече со счётом 5:1 праздновали футболисты команды гостей.

Игра Сафонова была оценена в 7,8 балла, что является пятой оценкой в команде. Лучшими в «ПСЖ» стали защитник Ашраф Хакими (10), оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи, нападающий Мика Годтс (8,5) и полузащитник Сенни Маюлу (8,1).

Источник отмечает четыре совершённых сейва Сафонова, 0,8 предотвращённого гола и один удачный выход из ворот.

После девяти встреч в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 20 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Гавр» заработал два очка и располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем матче «Гавр» 8 ноября на выезде сразится с «Лорьяном», а «ПСЖ» на день раньше в домашней игре встретится с «Труа».