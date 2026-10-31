Тренер «Нижнего Новгорода» Гаранин: Кейн заслуженно получил «Золотой мяч»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин высказался о завоевании нападающим «Баварии» Гарри Кейном «Золотого мяча» — 2026.

— На неделе прошло вручение «Золотого мяча», награду забрал Гарри Кейн. Согласны с тем, что он её заслужил?

— Наверное, мне чуть ближе Артём Соколов, у нас есть молодые ребята, тот же Глеб Пополитов. Хотелось бы, чтобы они тоже поучаствовали в каком‑то мультике, может, наша пресс‑служба что‑то сделает. У нас тоже звёздочки есть.

На самом деле лично я не особо следил за церемонией. Есть рабочий ритм: игры, накладывающиеся друг на друга перелёты. Я спокойно к э