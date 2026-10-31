Головин оценил свои дальнейшие перспективы в «Монако» и назвал цель, которую поставил

Полузащитник «Монако» Александр Головин оценил свои дальнейшие перспективы в клубе и назвал цель, которую ставит для себя.

«Конечно, я горжусь тем, что сыграл так много матчей за клуб. Думаю, каждый игрок стремится играть всё больше и больше. Очень рад выступать за этот легендарный клуб и провести так много встреч! Кто знает, может быть, в будущем я достигну 300 или 350 матчей, посмотрим.

Каждый сезон я мечтаю выиграть трофей, но, к сожалению, с «Монако» у меня пока ни одного. Поэтому я должен продолжать работать, чтобы взять титул с командой. Это не мечта, это цель», — приводит слова Головина официальный сайт клуба.