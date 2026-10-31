Винченцо Итальяно: благодарен за свой опыт работы во Флоренции

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Винченцо Итальяно, ранее возглавлявший «Фиорентину», поделился воспоминания о периоде работы во Флоренции.

«Я благодарен за свой опыт работы во Флоренции, который дал мне возможность путешествовать по Европе и показать себя с лучшей стороны. Мы дважды выходили в финал Лиги конференций с «Фиорентиной», но, к сожалению, единственное разочарование, которое я оставлю позади, — это отсутствие у нас этого трофея, который мы, возможно, заслуживали за фантастические выступления в двух сезонах турнира. Мне очень жаль, потому что я прекрасно провёл там время, это бесспорно. Я благодарен и Флоренции, и Болонье — двум замечательным эпизодам в карьере, пяти необыкновенным годам: когда вернусь в Италию, это будут важные шаги вперёд», — приводит слова Итальяно Calciomercato.com со ссылкой на Sky Calcio Unplugged.