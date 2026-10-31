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Стал известен разрыв по баллам между Симоном и Сафоновым в голосовании за лучшего вратаря

Стал известен разрыв по баллам между Симоном и Сафоновым в голосовании за лучшего вратаря
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Французское издание L'Equipe огласило итоги голосования, по результатам которого был определён лучший голкипер минувшего сезона. Обладателем приза имени Льва Яшина стал Унай Симон из «Атлетика». Игра испанского вратаря была оценена в 351 балл.

Второе и третье места заняли Давид Райя из «Арсенала» и Тибо Куртуа из «Реала», набравшие 223 и 77 очков соответственно. Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рас