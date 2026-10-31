Стал известен разрыв по баллам между Симоном и Сафоновым в голосовании за лучшего вратаря

Французское издание L'Equipe огласило итоги голосования, по результатам которого был определён лучший голкипер минувшего сезона. Обладателем приза имени Льва Яшина стал Унай Симон из «Атлетика». Игра испанского вратаря была оценена в 351 балл.

Второе и третье места заняли Давид Райя из «Арсенала» и Тибо Куртуа из «Реала», набравшие 223 и 77 очков соответственно. Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рас