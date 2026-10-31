«Мы — «злодеи», враги футбола». Выигравший приз лучшему вратарю года Симон — о голкиперах

Голкипер «Атлетика» и национальной команды Испании Унай Симон высказался о специфике вратарской позиции. Ранее 29-летнему футболисту была вручена награда лучшему вратарю сезона по версии издания France Football.

— Вы часто говорите, что вратари — это «злодеи» в футбольном кино. Вас это не смущает?

— Нет. Я начал играть в воротах в своей родной деревне Мургия. У нас было травяное поле, которое зимой превращалось в сплошное месиво, и мне очень нравилось бросаться в эту грязь. Когда я оказался в «Атлетике», мне объяснили, что это зачастую неблагодарная роль: можно провести выдающийся матч, но в последнюю минуту допустить ошибку и стать главным виновником. В то же время нападающий, который выглядел беспомощным на протяжении всей игры, может забить в концовке — и его тут же назовут лучшим игроком в мире.

В конечном счёте футбол — это голы, это зрелище, где люди получают удовольствие, когда мяч оказывается в сетке. Так что мы — своего рода «злодеи», враги футбола, ведь мы мешаем забивать голы и лишаем публику этого удовольствия, — приводит слова Симона французское издание L'Equipe.

В 2026 году Симон стал чемпионом мира в составе национальной команды Испании. За восемь матчей турнира голкипер пропустил один мяч, установив ряд рекордов.