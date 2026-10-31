Талалаев и Тедеев прокомментировали тренерские отставки в «Родине» и «Ростове»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев и бывший наставник «Акрона» Заур Тедеев поделились мыслями на фоне отставок в «Родине» и «Ростове».

Талалаев: Убрали главного тренера «Родины» — испанца Хуана Диаса. Убрали Альбу в «Ростове» — тренер достаточно сильный, что мы видели по работе. Но вот как воспринимать это? Не рано ли это сделано, особенно командой-дебютантом, которая только вышла из Первой лиги, которая выстраивала игру и только-только освоила принципы, заложенные Хуаном Диасом?

Тедеев: Что касается «Ростова», для меня вообще это была непонятная отставка, потому что Джонни — это тот тренер и тот человек, который хорошо освоил менталитет русского футбола. Он достаточно давно с нами, работает в национальной команде нашей страны. Человек, у которого хороший опыт для того, чтобы реализовать все те идеи, которые были намечены ещё во времена, когда и я работал в «Ростове». Поэтому для меня это было удивительным. Что касается Диаса, при всём моём уважении, мы должны друг друга и себя в первую очередь