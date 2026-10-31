15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шальке 04 — РБ Лейпциг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Прокуратура потребовала два года тюрьмы для Раджи Найнгголана по делу об отмывании денег

Прокуратура потребовала два года тюрьмы для Раджи Найнгголана по делу об отмывании денег
Комментарии

Прокуратура Брюсселя добивается двухлетнего тюремного срока для бывшего полузащитника сборной Бельгии Раджи Найнгголана по делу о предполагаемой международной торговле наркотиками и возможном отмывании денежных средств. Об этом сообщает L’Équipe.

По версии следствия, 38-летний Найнгголан помог преступной организации легализовать € 105,5 тыс. Бывшего футболиста задержали в конце января, а теперь он предстал перед судом в Брюсселе.

Следователи заинтересовались переводами, которые Наингголан на протяжении нескольких месяцев получал от брата бельгийского преступника. Общая сумма превысила € 100 тыс. Изначально экс-футболист объяснял поступления займом, предоставленным знакомому по дружбе. Позднее он заявил, что деньги принадлежали товарищу, чьи банковские счета оказались заблокированы после развода.

Напомним, сейчас полузащитник выступает за «Патро Эйсден» в