Прокуратура потребовала два года тюрьмы для Раджи Найнгголана по делу об отмывании денег

Прокуратура Брюсселя добивается двухлетнего тюремного срока для бывшего полузащитника сборной Бельгии Раджи Найнгголана по делу о предполагаемой международной торговле наркотиками и возможном отмывании денежных средств. Об этом сообщает L’Équipe.

По версии следствия, 38-летний Найнгголан помог преступной организации легализовать € 105,5 тыс. Бывшего футболиста задержали в конце января, а теперь он предстал перед судом в Брюсселе.

Следователи заинтересовались переводами, которые Наингголан на протяжении нескольких месяцев получал от брата бельгийского преступника. Общая сумма превысила € 100 тыс. Изначально экс-футболист объяснял поступления займом, предоставленным знакомому по дружбе. Позднее он заявил, что деньги принадлежали товарищу, чьи банковские счета оказались заблокированы после развода.

Напомним, сейчас полузащитник выступает за «Патро Эйсден» в