«Эвертон» хочет взять Рашфорда в аренду из «Манчестер Юнайтед» — TEAMtalk

«Эвертон» намерен взять нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в аренду до конца сезона, сообщает TEAMtalk. Руководство «красных дьяволов» открыто к такому варианту, но сделка может не состояться из-за финансовых нюансов и позиции самого игрока.

28-летний англичанин провёл в текущем сезоне лишь один полный матч в АПЛ. После октябрьской паузы на сборные нападающий вышел на замену в компенсированное время игры с «Тоттенхэмом» (1:1). В матче с «Лидсом» (1:2) остался в запасе, а на поединок с «Борнмутом» (0:3) не попал из-за травмы, которая не должна надолго вывести его из строя. Также игрок пять раз выходил на поле со скамейки запасных.

Основное препятствие для перехода — зарплата Рэшфорда, составляющая около £ 325 тыс в неделю. Даже если «Юнайтед» частично возьмёт на себя выплаты, для «Эвертона», который сейчас выставле