Кин заявил, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Ламменс обходится клубу «дорого»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал вратаря клуба Санни Ламменса одной из причин нынешних проблем команды. «Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в 12 матчах во всех турнирах — над азербайджанским «Сабахом» в Лиге чемпионов и новичком АПЛ «Ипсвичем».

«Если говорить о «Манчестер Юнайтед», вратарь обходится им дорого, не так ли? В прошлом году он был очень хорош», — сказал Кин в эфире подкаста The Overlap.

Ламменс перешёл в английский клуб из «Антверпена» летом 2025 года. На тот момент под первым номером выступал турецкий голкипер Алтай Байындыр, который проводит этот с