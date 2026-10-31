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Кин заявил, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Ламменс обходится клубу «дорого»

Кин заявил, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Ламменс обходится клубу «дорого»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин назвал вратаря клуба Санни Ламменса одной из причин нынешних проблем команды. «Манчестер Юнайтед» одержал лишь две победы в 12 матчах во всех турнирах — над азербайджанским «Сабахом» в Лиге чемпионов и новичком АПЛ «Ипсвичем».

«Если говорить о «Манчестер Юнайтед», вратарь обходится им дорого, не так ли? В прошлом году он был очень хорош», — сказал Кин в эфире подкаста The Overlap.

Ламменс перешёл в английский клуб из «Антверпена» летом 2025 года. На тот момент под первым номером выступал турецкий голкипер Алтай Байындыр, который проводит этот с