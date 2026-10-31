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Оуэн заявил, что люди не ценят тот факт, что он получил «Золотой мяч» в 2001 году

Оуэн заявил, что люди не ценят тот факт, что он получил «Золотой мяч» в 2001 году
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Обладатель «Золотого мяча» 2001 года экс-форвард сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что люди не ценят его достижение.

«Считаю, что не получаю того признания, которое получили бы другие, выиграв «Золотой мяч». В нашей стране этому никогда не придавали такого значения. А когда я был в Испании, там меня называли героем за эту победу.

Я безмерно горжусь этой наградой. Просматриваю список имён — я до сих пор храню в телефоне фотографию таблицы результатов, где указано, кто занял второе, третье, четвёртое места и так далее.

Смотришь на этот список — и дух захватывает. Это всё, чего я когда