«Бешикташ» готов побороться с «Галатасараем» за Кисляка — турецкий журналист

«Бешикташ» проявляет серьёзную заинтересованность в полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке и уже изучает возможность его приобретения. Об этом сообщил турецкий журналист Бурак Эрен в соцсети X.

По информации источника, стамбульский клуб, как и «Галатасарай», активно рассматривает российский рынок и отправляет представителей для наблюдения за интересующими футболистами непосредственно на стадионы.

При этом добиться трансфера Кисляка будет непросто: ЦСКА не испытывает острой необходимости в продаже игрока и рассчитывает получить за него € 35–40 млн.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом