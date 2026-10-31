Эмилиано Мартинес: Франция в 2022-м вызывала у меня больше уважения, чем Испания 2026 года

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказал мнение, что если бы финал чемпионата мира 2026 года с Испанией состоялся сегодня, то «альбиселесте» одержала бы победу.

«Испания — крутая команда, но мне кажется, что если бы мы сыграли с ними сегодня, мы бы их победили. Сборная Франции в 2022 году вызывала у меня больше уважения, чем Испания на чемпионате мира», — приводит слова Мартинеса журналист Гастон Эдуль.