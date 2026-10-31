Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 31 октября

Сегодня, 31 октября, состоятся три матча в рамках 16-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание встреч Первой лиги на 30 октября (время московское):

14:00. «Ленинградец» — «Енисей»;

16:00. «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»;

16:00. «Волга» — «Текстильщик».

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 43 очка после 16 туров. На второй строчке – «Сочи», у которого 32 очка. В группе лидеров также находятся московские «Торпедо», «Велес», екатеринбургский «Урал» и костромской «Спартак» (у всех — по 28). Замыкают турнирную таблицу нижнекамский «Нефтехимик» (13), «СКА-Хабаровск» и ивановский «Текстильщик» (по 10).