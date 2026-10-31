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00:55
Тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин подвёл итоги матча с тульским «Арсеналом»
22:14
«Нижний Новгород» разгромил тульский «Арсенал» в матче 16-го тура Первой лиги
18:36
Матч Первой лиги «Челябинск» — «Шинник» перенесён на 1 ноября
Официально
11:54
Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея»
Официально
14:36
Гендиректор «Енисея» подтвердил информацию о возможном возвращении Андрея Тихонова в клуб
Эксклюзив
13:54
Источник: Андрей Тихонов близок к возвращению в «Енисей»
13:29
«Челябинск» объявил о назначении Алексея Мелёшина на пост главного тренера
Официально
15:03
В СК «Торпедо» сообщили, что стадион не готов принять следующий домашний матч команды
10:20
Сергей Юран: отдал бы «Золотой мяч» Месси — он показал, что до сих пор инопланетянин
17:44
Вратарь «Урала» Селихов прокомментировал свой гол со штрафного в матче с «Челябинском»
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Все новости
11:54
Андрей Тихонов стал главным тренером «Енисея»
Официально
22:14
«Нижний Новгород» разгромил тульский «Арсенал» в матче 16-го тура Первой лиги
15:55
Дубль Яковлева помог «Ленинградцу» разгромить «Енисей» в Первой лиге
23:33
Тренер «Арсенала» Аленичев принёс извинения после поражения от «Нижнего Новгорода»
17:35
Ташуев: Сторожук — спасение для «Краснодара»? «Торпедо» играет худо-бедно
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Бавария Мюнхен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 13-й тур
15:15
Рубин
–
Факел
1 : 0
Окончен
17:30
Динамо М
–
Ахмат
1 : 0
Перерыв
19:45
Родина
–
Краснодар
Не начался
Англия — Премьер-лига. 9-й тур
15:30
Челси
–
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Окончен
18:00
Ковентри Сити
–
Сандерленд
1 : 0
1-й тайм, 23'
18:00
Борнмут
–
Лидс Юнайтед
0 : 0
1-й тайм, 24'
18:00
Брентфорд
–
Ноттингем Форест
0 : 0
1-й тайм, 24'
18:00
Халл Сити
–
Ипсвич Таун
0 : 0
1-й тайм, 22'
18:00
Манчестер Сити
–
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 1
1-й тайм, 23'
20:30
Тоттенхэм Хотспур
–
Кристал Пэлас
Не начался
23:00
Астон Вилла
–
Фулхэм
Не начался
Испания — Ла Лига. 11-й тур
16:00
Леванте
–
Атлетико М
0 : 2
Окончен
18:15
Райо Вальекано
–
Сельта
0 : 0
1-й тайм, 6'
20:30
Бетис
–
Малага
Не начался
23:00
Барселона
–
Алавес
Не начался
Италия — Серия А. 10-й тур
17:00
Болонья
–
Монца
2 : 1
2-й тайм, 64'
20:00
Удинезе
–
Рома
Не начался
22:45
Милан
–
Интер М
Не начался
Германия — Бундеслига. 8-й тур
17:30
Аугсбург
–
Фрайбург
1 : 0
Перерыв
17:30
Боруссия М
–
Падерборн 07
0 : 0
Перерыв
17:30
Шальке-04
–
РБ Лейпциг
0 : 1
Перерыв
17:30
Байер
–
Штутгарт
1 : 2
Перерыв
17:30
Вердер
–
Хоффенхайм
0 : 0
Перерыв
20:30
Бавария
–
Боруссия Д
Не начался
Франция — Лига 1. 9-й тур
22:45
Труа
–
Ле-Ман
Не начался
Россия — Лига Pari. 16-й тур
14:00
Ленинградец
–
Енисей
3 : 0
Окончен
16:00
Волга Ул
–
Текстильщик
1 : 1
Окончен
16:00
Нефтехимик
–
СКА-Хабаровск
0 : 2
Окончен
Россия — Суперлига (ж). 24-й тур
13:00
Зенит (ж)
–
Локомотив (ж)
3 : 1
Окончен
Нидерланды — Эредивизия. 11-й тур
23:00
Аякс
–
АЗ Алкмар
Не начался
Саудовская Аравия — Про-Лига. 12-й тур
21:00
Аль-Хиляль
–
Аль-Фатех
Не начался
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Нефтехимик — СКА-Хабаровск, результат матча 31 октября 2026, счет 0:2, 16-й тур Первой лиги 2026/2027