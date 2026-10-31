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21:00
Моуринью прокомментировал реакцию Мбаппе на «Золотой мяч» и ситуацию с Китаем
19:54
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 9-го тура АПЛ
18:45
«Игра перевернулась с ног на голову». Майкл Кэррик — после матча «МЮ» с «Челси»
18:29
Майкл Кэррик уверен, что останется главным тренером «МЮ» до следующей игры
18:22
«Это была зрелая игра». Хаби Алонсо — о матче «Челси» с «Манчестер Юнайтед» в 9-м туре АПЛ
17:31
«Челси» в большинстве обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ
16:41
Джейми Каррагер извинился перед «Астон Виллой», пригрозившей экс-игроку судом
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«Челси» в большинстве обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче 9-го тура АПЛ
19:54
«Манчестер Сити» проиграл «Брайтону» в матче 9-го тура АПЛ
17:50
У «Манчестер Юнайтед» всего одна победа в девяти турах АПЛ после матча с «Челси»
16:41
Джейми Каррагер извинился перед «Астон Виллой», пригрозившей экс-игроку судом
20:03
«Манчестер Сити» потерпел второе поражение подряд в АПЛ, проиграв «Брайтону» в 9-м туре
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Бавария Мюнхен — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 13-й тур
15:15
Рубин
–
Факел
1 : 0
Окончен
17:30
Динамо М
–
Ахмат
2 : 0
Окончен
19:45
Родина
–
Краснодар
0 : 0
2-й тайм, 62'
Англия — Премьер-лига. 9-й тур
15:30
Челси
–
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Окончен
18:00
Ковентри Сити
–
Сандерленд
3 : 1
Окончен
18:00
Борнмут
–
Лидс Юнайтед
2 : 0
Окончен
18:00
Брентфорд
–
Ноттингем Форест
2 : 0
Окончен
18:00
Халл Сити
–
Ипсвич Таун
2 : 2
Окончен
18:00
Манчестер Сити
–
Брайтон энд Хоув Альбион
0 : 1
Окончен
20:30
Тоттенхэм Хотспур
–
Кристал Пэлас
1 : 0
1-й тайм, 43'
23:00
Астон Вилла
–
Фулхэм
Не начался
Испания — Ла Лига. 11-й тур
16:00
Леванте
–
Атлетико М
0 : 2
Окончен
18:15
Райо Вальекано
–
Сельта
3 : 0
Окончен
20:30
Бетис
–
Малага
1 : 0
1-й тайм, 40'
23:00
Барселона
–
Алавес
Не начался
Италия — Серия А. 10-й тур
17:00
Болонья
–
Монца
2 : 1
Окончен
20:00
Удинезе
–
Рома
1 : 4
2-й тайм, 57'
22:45
Милан
–
Интер М
Не начался
Германия — Бундеслига. 8-й тур
17:30
Аугсбург
–
Фрайбург
1 : 2
Окончен
17:30
Боруссия М
–
Падерборн 07
0 : 0
Окончен
17:30
Шальке-04
–
РБ Лейпциг
0 : 2
Окончен
17:30
Байер
–
Штутгарт
2 : 4
Окончен
17:30
Вердер
–
Хоффенхайм
2 : 0
Окончен
20:30
Бавария
–
Боруссия Д
1 : 0
1-й тайм, 42'
Франция — Лига 1. 9-й тур
22:45
Труа
–
Ле-Ман
Не начался
Россия — Лига Pari. 16-й тур
16:00
Волга Ул
–
Текстильщик
1 : 1
Окончен
16:00
Нефтехимик
–
СКА-Хабаровск
0 : 2
Окончен
Нидерланды — Эредивизия. 11-й тур
23:00
Аякс
–
АЗ Алкмар
Не начался
Саудовская Аравия — Про-Лига. 12-й тур
21:00
Аль-Хиляль
–
Аль-Фатех
0 : 0
1-й тайм
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Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион: результат матча 31 октября 2026, счет 0:1, 9-й тур АПЛ 2026/2027