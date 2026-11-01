Черчесов отреагировал на информацию о том, что он покинет «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на информацию о том, что он может покинуть «Ахмат». Ранее «Чемпионат» сообщал, что тренер может покинуть команду.

— Очков не набираете, но играете, как вы отмечаете, в матчах хорошо. И в сети, в СМИ появляются не слухи, а рассуждения по поводу вашей возможной отставки. Насколько они вообще имеют под собой основания? И как вы видите вообще ближайшее будущее?

— Сегодня была игра, сегодня надо выспаться, проанализировать. Ближайшее будущее мы обсудим. Слухи? Я не знаю, вы же откуда-то что-то взяли. Вот, может, сами придумали. Я не знаю, кто что пишет. Другое дело, что когда нет побед, естественно, вопросы к главному тренеру есть. Вот и всё. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Сегодня, значит, проигранный матч — значит, надо взять на себя ответственность, — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ахмата».

Подопечные Станислава Черчесова занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 11 очков в 13 встречах. В последнем матче команда потерпела поражение в 13-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).