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Спортивный директор «Наполи» обсуждал трансфер Кисляка с представителями футболиста ЦСКА

Спортивный директор «Наполи» обсуждал трансфер Кисляка с представителями футболиста ЦСКА
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«Наполи» интересовался полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком в летнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Спортивный директор итальянцев Джованни Манна общался с окружением Матвея и обсуждал возможный трансфер, но сделка остановилась, потому что «Наполи» не был уверен в её заключении.

В своей карьере за первую команду армейцев Кисляк принял участие в 100 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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