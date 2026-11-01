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«Милан» обыграл «Интер» в четвёртый раз подряд

«Милан» обыграл «Интер» в четвёртый раз подряд
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«Милан» обыграл «Интер» в четвёртый раз подряд. Ранее команда выиграла предыдущие три очные встречи со счётом 3:0, 1:0, 1:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
31 октября 2026, суббота. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Интер М
Милан
1:0 Пулишич – 4'     2:0 Рабьо – 10'     2:1 Бастони – 22'     3:1 Морейра – 43'    

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Интер» со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане.

Таким образом, «Интер» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

По итогам 10 туров Серии А «Интер» имеет в активе 25 очков и идёт на второй позиции. «Милан», в с