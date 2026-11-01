«Милан» обыграл «Интер» в четвёртый раз подряд. Ранее команда выиграла предыдущие три очные встречи со счётом 3:0, 1:0, 1:0.

Напомним, в матче 10-го тура чемпионата Италии «Милан» обыграл «Интер» со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане.

Таким образом, «Интер» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

По итогам 10 туров Серии А «Интер» имеет в активе 25 очков и идёт на второй позиции. «Милан», в с